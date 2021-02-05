Сергей Собянин допустил снятие основных ограничений по коронавирусу в Москве к маю.

Столичный градоначальник подчеркнул, что все будет зависеть от того, сохранится ли

благоприятная динамика по заболеваемости. Собянин выразил уверенность, что в России «все будет нормально к лету». Вместе с тем мэр отметил, что отдельные ограничения сохранятся. Так, пока останется запрет на массовые мероприятия. Также Собянин рекомендовал ограничить общение между школьниками и пожилыми людьми в случае, если они еще не переболели или не привились от коронавируса.

