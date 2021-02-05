Адвокаты Навального Вильям Бурдон и Амели Лефевр потребовали возобновить во Франции следствие по делу «Ив Роше».

Ранее российский оппозиционер жаловался на «заведомо ложный донос» со стороны косметической компании. По мнению защитников политика, руководство «Ив Роше» знало о том, насколько судебная система в России «зависит от власти». Как передает RFI, адвокаты считают, что за коммерческие привилегии группа «Ив Роше» заплатила своим участием в обвинении Алексея Навального. После оглашения приговора политику 2 февраля компания «Ив Роше» подчеркнула, что «никак не связана с политической ситуацией в России».