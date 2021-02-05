Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, как ожидается, встретится сегодня с главой российского МИДа.

Переговоры с Сергеем Лавровымпройдут на фоне принятого недавно решения суда о замене условного срока политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Как уверяют источники немецкого телеканала Deutsche Welle, Боррель намерен заявить российскому министру, что заключение оппозиционера под стражу для Брюсселя неприемлемо. Кроме того, глава европейской дипломатии хочет добиться свидания с Навальным.