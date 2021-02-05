Джо Байден потребовал от властей России немедленно освободить Алексея Навального.

Президент США подчеркнул, что уголовное преследование оппозиционера вызывает у него «серьезное беспокойство». Свое заявление Байден сделал в рамках программной речи в Госдепе, посвященной главным задачам американской внешней политики.
2021-02-05T05:06:19+03:00
2021-02-05T05:06:24+03:00
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05:06, 05 февраля 2021
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