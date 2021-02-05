Суд в Москве сегодня начнёт рассмотрение по существу дела Алексея Навального о клевете.

Поводом для уголовного преследования стал ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к конституции. Навальный перепостил его у себя в твиттере и оставил критический комментарий. Прошлым летом политику предъявили обвинение в клевете — высказывания по версии следствия оскорбили ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, который также снялся в ролике. После отравления Навального и лечения в Германии суд приостановил рассмотрение иска и возобновил процесс в конце прошлого года. Оппозиционному политику во вторник заменили условный срок по делу «Ив Роше» реальными двумя годами и восемью месяцами заключения. Навальный назвал решение политически мотивированным. На несогласованных акциях в его поддержку по всей стране было задержано более 11-ти тысяч человек. На сегодняшнем суде Навальный будет присутствовать лично.

