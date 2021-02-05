Британский суд оштрафовал на £274 российского пилота «Формулы-1» Никиту Мазепина за нарушение ПДД.

Как сообщает издание RaceFans, летом прошлого года он проехал на красный свет в пригороде Лондона. Также 21-летний пилот получил три штрафных балла. При получении 12 баллов в течение трех лет он может лишиться прав. В Ф-1 Мазепин выступает за команду Haas.

