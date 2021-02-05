Британский медиарегклятор Ofcom отозвал лицензию на телевещание у китайского канала CGTN.

Как сообщает пресс-служба регулятора, расследование установило, что контент телеканала контролирует не компания, получившая лицензию, а Компартия Китая, что противоречит британскому законодательству. Ofcom утверждает, что предоставлял каналу возможность привести вещание в соответствие с законами Великобритании, однако этого не произошло.

