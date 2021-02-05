В ходе прений Минюст и голландские адвокаты России представят доводы о несостоятельности притязаний бывших акционеров на компенсацию из российского бюджета в размере $60 млрд. После этого суд — ориентировочно к началу 2022 года — может поставить точку в споре.
Верховный суд Нидерландов сегодня проведет финальные слушания по тяжбе бывших акционеров ЮКОСа с Россией.
В ходе прений Минюст и голландские адвокаты России представят доводы о несостоятельности притязаний бывших акционеров на компенсацию из российского бюджета в размере $60 млрд. После этого суд — ориентировочно к началу 2022 года — может поставить точку в споре.