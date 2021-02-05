Джо Байден объявил о решении приостановить вывод 12 тыс. американских военных из Германии.

Президент США сказал, что поручил главе Пентагона Ллойду Остину пересмотреть то, каким образом американские воинские контингенты размещены за рубежом. В июне прошлого года предшественник Байдена Дональд Трамп объявил о выводе части американских военных из Германии в соседние европейские страны и на территорию США. В Германии должны были остаться 25 тыс. американских военных. Трамп объяснял свое решение тем, что Германия, как он считает, выделяет недостаточно денег на оборону.

