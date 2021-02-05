Более 160 российских музыкантов из разных стран мира подписали открытое письмо в поддержку Навального.

Заявление опубликовано в ФБ проживающего в Германии скрипача Миши Нодельмана. В тексте отмечается, что музыканты «не могут оставаться равнодушными, когда в стране практикуются политические убийства и разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества. Подписанты призвали немедленно освободить Навального и всех политических заключенных, а также начать диалог с «несистемными политиками».

