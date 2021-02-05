В Москве стартует новый российский командный турнир по фигурному катанию на «Кубок Первого канала.

В соревнованиях на ледовой арене «Мегаспорт» примут участие все сильнейшие спортсмены страны. По условиям соревнований, фигуристы будут разделены на две команды в результате жеребьевки. Капитанами станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Призовой фонд турнира — 10 млн рублей. Из-за коронавируса трибуны будут заполнены зрителями не более чем наполовину.

