Более 500 ученых призвали российские власти прекратить силовые методы против мирных демонстрантов.

В открытом письме, опубликованном научным изданием «Троицкий вариант», они также потребовали прекратить преследования Алексея Навального и его сторонников, провести честное и открытое расследование отравления оппозиционного политика и наказания виновных. Среди подписантов десять академиков РАН, а также научные работники из разных стран мира. Помимо этого российские музыкальные и театральные критики выступили против полицейского насилия в ходе недавних акций протеста в Москве и других городах. Совместное открытое письмо опубликовано на сайтах ассоциаций этих творческих объединений.

