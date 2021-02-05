Соратники Навального отложили продолжение протестов до весны.

Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков выступил с заявлением о «паузе» в акциях протеста. По словам Волкова, продолжение еженедельных акций приведет только к новым тысячам арестованных и сотнях избитых. В результате будет парализована работа штабов». Волков заверил, что протесты в дальнейшем «обязательно будут», но к ним нужно «хорошо подготовиться».