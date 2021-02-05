Соратники Навального отложили продолжение протестов до весны.

Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков выступил с заявлением о «паузе» в акциях протеста. По словам Волкова, продолжение еженедельных акций приведет только к новым тысячам арестованных и сотнях избитых. В результате будет парализована работа штабов». Волков заверил, что протесты в дальнейшем «обязательно будут», но к ним нужно «хорошо подготовиться».
2021-02-05T03:05:58+03:00
2021-02-05T03:06:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2785418-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 05 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)