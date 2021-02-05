В шотландском городе Килмарноке неизвестный напал с ножом на медсестру.

Как пишет местная «Дейли рекорд», женщина ранена. Еще одно нападение произошло в центре города, но подробности случившегося не уточняются. Полиция блокировала оба места происшествия. Людей просят временно избегать этих районов. Задержан ли подозреваемый, не сообщается.

