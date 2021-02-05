Как передает т/к «Дождь», в полиции несколько часов не подтверждали задержание и сделали это только после заявления адвоката Александра Немова об их похищении. Сотрудники полиции сообщили Немову, что молодых людей увезли в Гудермес.
В Нижнем Новгороде задержаны двое чеченцев, которым Российская ЛГБТ-сеть помогла уехать из Чечни.
Как передает т/к «Дождь», в полиции несколько часов не подтверждали задержание и сделали это только после заявления адвоката Александра Немова об их похищении. Сотрудники полиции сообщили Немову, что молодых людей увезли в Гудермес.