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02:10, 05 февраля 2021

В Нижнем Новгороде задержаны двое чеченцев, которым Российская ЛГБТ-сеть помогла уехать из Чечни.

Как передает т/к «Дождь», в полиции несколько часов не подтверждали задержание и сделали это только после заявления адвоката Александра Немова об их похищении. Сотрудники полиции сообщили Немову, что молодых людей увезли в Гудермес.



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