В Казани согласовал митинг против политических репрессий и задержаний на акциях 23 и 31 января.

Как сообщает издание «Казанский репортер», митинг пройдет 14 февраля. Заявку подана от имени объединенной оппозиции. В качестве организаторов выступили представители местного отделения «Яблока», «Левого фронта» и движения «Демократическая Альтернатива». Акция заявлена в центре города, под Казанским кремлем.
2021-02-05T02:09:27+03:00
2021-02-05T02:09:31+03:00
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02:09, 05 февраля 2021
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