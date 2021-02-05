В Казани согласовал митинг против политических репрессий и задержаний на акциях 23 и 31 января.

Как сообщает издание «Казанский репортер», митинг пройдет 14 февраля. Заявку подана от имени объединенной оппозиции. В качестве организаторов выступили представители местного отделения «Яблока», «Левого фронта» и движения «Демократическая Альтернатива». Акция заявлена в центре города, под Казанским кремлем.