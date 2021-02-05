Джо Байден заявил, что будет противостоять действиям России жестче, чем предыдущая администрация.

По слова м президента США, он дал ясно понять Путину, что дни, когда США пасовали перед агрессивными действиями России, закончились. Среди таких действий он выделил вмешательство в американские выборы и кибератаки. Байден отметил, что если будет нужно для защиты интересов США, он будет готов «заставить Россию платить большую цену» .

