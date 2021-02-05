Эмманюэль Макрон назвал колоссальной ошибкой приговор Алексею Навальному.

Выступая в Атлантическом совете, президент Франции сказал, что решение суда в отношении оппозиционного политика не будет способствовать стабильности в России. 2 февраля суд заменил Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное. Сам Навальный свою вину не признает.

