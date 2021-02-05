Мировой суд сегодня продолжит рассмотрение дела по обвинению Алексея Навального в клевете.

По версии следствия, Навальный в комментарии к ролику, в котором ветеран Игнат Артеменко высказывался в поддержку поправок к Конституции, опорочил честь и достоинство истца. Вину Навальный не признаёт. Как передаёт ТАСС, рассмотрение дела в связи с повышенным интересом прессы пройдет в выездном заседании в здании Бабушкинского суда Москвы. Из-за карантинных мер в здание не будет допущена сторонняя публика, только аккредитованные журналисты. Навального доставят в суд из СИЗО, где он находится после замены ему условного наказания на реальное по делу «Ив Роше».

