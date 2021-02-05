Сергей Собянин допустил, что основные коронавируснын ограничения в столице могут быть сняты в мае.

По его словам, это будет сделано, если удастся воспользоваться нынешним относительно стабильным периодом положительных изменений. По словам Собянина, сейчас заболеваемость в Москве находится на уровне сентября-октября. В этих условиях, по его мнению, пока рано разрешать массовые мероприятия и снимать ограничения для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

