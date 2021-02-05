Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Россия должна быть привлечена к ответственности за весь спектр вредоносных действий, которые она предпринимает. В тоже время Салливан допустил сотрудничество с Россией по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес, например в области СНВ-3.
Новая администрация США будет выстраивать внешнюю политику с позиции силы, в т.ч. и в отн. России.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Россия должна быть привлечена к ответственности за весь спектр вредоносных действий, которые она предпринимает. В тоже время Салливан допустил сотрудничество с Россией по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес, например в области СНВ-3.