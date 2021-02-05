По данным «Агоры», в России возбудили 50 уголовных дел в связи с акциями в поддержку Навального.

Как пишет в своем телеграм-канале руководитель правозащитной группы Павел Чиков, большинство из них возбуждены по статьям о применении насилия к представителю власти, вандализме и неоднократном нарушении правил проведения митинга. Также в Москве возбудили дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, фигурантами которого стали несколько соратников Навального.

