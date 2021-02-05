Он назвал заключение оппозиционера политически мотивированным и осудил попытки российских властей подавить свободу собраний. Выступая с программной речью по внешней политике, Байден сказал, что Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию.
Джо Байден впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального.
Он назвал заключение оппозиционера политически мотивированным и осудил попытки российских властей подавить свободу собраний. Выступая с программной речью по внешней политике, Байден сказал, что Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию.