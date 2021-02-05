Соратники Навального изменят тактику и отложат митинги до весны, рассказал глава его штабов Леонид Волков

Соратники Алексея Навального изменят тактику и отложат митинги в его поддержку до весны, рассказал глава его штабов Леонид Волков. Как он объяснил в эфире ютуб-канала Навальный Лайв, уличные протесты лучше прервать на высокой ноте, чем давать им выдохнуться, как в Хабаровске. Вместо этих акций в ближайшее время коллеги Навального планируют сосредоточиться на подготовке Умного голосования к думским выборам в сентябре и поиске незаконно нажитого имущества чиновников в Европе.
2021-02-05T00:02:56+03:00
2021-02-05T00:02:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 05 февраля 2021
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