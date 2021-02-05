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00:01, 05 февраля 2021

Рейтер: В Кремле готовы применять еще большую силу к протестующим

В Кремле готовы применять еще большую силу к протестующим, передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники. Один из собеседников назвал силовой ответ на январские протесты «только разминкой». Другой подтвердил, что сценарий еще более жесткой реакции властей вполне реалистичен. По его мнению, в Кремле считают в целом удачной тактику в отношении протестов в Белоруссии, где протесты не утихают со времен президентских выборов в августе прошлого года.



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