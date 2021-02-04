Президент Франции считает, что приговор Навальному – ошибка даже с точки зрения обеспечения стабильности в России

Об этом он заявил журналистам на заседании Атлантического совета.

2-го февраля Навальному заменили условный срок на реальный по делу Ив Роше, он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. В ответ сторонники политика вышли на несогласованные протесты в Москве и Петербурге, больше 10000 человек задержали.

По следам акций в поддержку Алексея Навального завели уже 50 уголовных дел, рассказал глава правозащитной группы Агора Павел Чиков.

Большинство дел, возбуждено по статьям о применении насилия к представителю власти, вандализме или умышленном повреждении чужого имущества, неоднократном нарушении правил проведения митинга. Встречаются также дела о нарушении санитарно-эпидемических норм и о перекрытии дорог – эти статьи в УК ввели совсем недавно, в конце прошлого года.

Дела расследуются в общей сложности в более чем 20 городах, основная часть – в Москве и Петербурге. Их фигурантами стали более 50 человек.