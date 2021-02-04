Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках заключенных в колонии в Иркутской области

В апреле прошлого года там произошел бунт.

Единственным потерпевшим на данный момент признан Евгений Юрченко – это бывший заключенный колонии №15 в Ангарске. Таковы данные организации «За права человека», которое до ликвидации юридического лица российские власти внесли в список иностранных агентов. По его данным, дело возбуждено в отношении сотрудников ФСИН, но имена подозреваемых не приводятся. Также адвокаты пока не видели дело лично: о его возбуждении, как отмечается, следователь сообщил по телефону. Ранее сам Юрченко утверждал, что после бунта в ангарской колонии его перевели в СИЗО, где привязывали рукой к вешалке, а также подводили ток к гениталиям. Также, по его словам, пыткам и избиениям подвергали и других заключенных, причем вплоть до потери сознания. Как отмечала «Новая газета», Юрченко после заявлений о пытках просил о госзащите. В январе его вызывали на допрос в Следственный комитет по делу о бунте в колонии.

Бунт в ангарской колонии произошел после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником ФСИН. Сообщалось, что около 20 человек из солидарности порезали вены. Некоторые заключенные подожгли один из цехов колонии. В результате подавления бунта, по данным правозащитников, один человек погиб, еще несколько десятков пострадали.