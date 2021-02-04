В Испании запретили охоту на волков, — пишет газета El Pais. Теперь решение госкомиссии по природному наследию и разнообразию должно утвердить министерство экологии. Ряд регионов, в которых популяция волков наиболее многочисленна, выразили несогласие с этим решением. В стране живут от двух до двух с половиной тысяч этих животных.

