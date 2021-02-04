Ева Меркачева рассказала, что большинство нарушений в спецприемнике деревни Сахарово устранены

Член Московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала «Эху Москвы», что большинство нарушений в спецприемнике деревни Сахарово устранены. Среди оставшихся проблем она назвала недопуск к задержанным адвокатов. По словам Евы Меркачевой, адвокатов обещают допустить после того, как сотрудники спецприемника обеспечат арестованных всем необходимым.