Ева Меркачева рассказала, что большинство нарушений в спецприемнике деревни Сахарово устранены

Член Московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала «Эху Москвы», что большинство нарушений в спецприемнике деревни Сахарово устранены. Среди оставшихся проблем она назвала недопуск к задержанным адвокатов. По словам Евы Меркачевой, адвокатов обещают допустить после того, как сотрудники спецприемника обеспечат арестованных всем необходимым.
2021-02-04T22:07:49+03:00
2021-02-04T22:18:11+03:00
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Эксклюзив Эха 22:07, 04 февраля 2021
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