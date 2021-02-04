Фонд борьбы с коррупцией решил в ближайшие выходные не проводить митинги в поддержку Алексея Навального, рассказал в эфире Navalny Live его соратник Леонид Волков.

Это решение он объяснил сменой тактики – по мнению Волкова, очередной митинг может привести к тому, что работа команды Навального будет парализована, а активность уличных протестов спадет. Возобновить акции обещают весной. Также Волков рассказал, что команда оппозиционера совместно с Евросоюзом разрабатывает проект по поиску и изъятия зарубежного имущества российских чиновников, нажитого незаконным путем.

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