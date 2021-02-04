Глава МИДа Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг Навального – передает агентство Интерфакс. Когда Блинкен поднял эту тему, Лавров напомнил ему о необходимости уважать российские законы. Также стороны пока не достигли соглашения по Договору об открытом небе – США уже вышли из него, Россия рассматривает такую возможность. Однако и Россия и США признали необходимость координировать усилия в борьбе с коронавирусом.
2021-02-04T22:04:03+03:00
2021-02-04T22:04:03+03:00
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22:04, 04 февраля 2021
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