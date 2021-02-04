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21:32, 04 февраля 2021

Один из соратников Навального Леонид Волков заявил, что они не планируют митинги в поддержку политика в эти выходные

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Навальный Live». По мнению Волкова, волну протеста надо заканчивать на высокой точке.
Алексей Навальный вернулся в Россию и был задержан 17 января, после чего ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В ответ сторонники Навального провели несогласованные акции протеста в десятках городов по всей стране 23, 31 января и 2 февраля. На них задержали почти 10 тысяч человек.



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