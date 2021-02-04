В Иркутской области возбудили дело после пыток заключенных ангарской колонии №15, — сообщает движение «За права человека» (признано иноагентом). Дело заведено по статье «превышение должностных полномочий». Максимальное наказание по ней – 10 лет лишения свободы. О задержании подозреваемых информации пока нет, но некоторых тюремщиков уже отстранили от работы. Единственный потерпевший по делу – это бывший заключенный Евгений Юрченко. Он рассказал о пытках в конце января. Теперь его приглашают на допрос в качестве потерпевшего. Он запросил государственную защиту.

В апреле прошлого года в данной колонии произошел бунт после того, как одного из заключенных избили сотрудники колонии, а еще 20 в знак солидарности нанесли себе увечья.