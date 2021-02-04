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Эксклюзив Эха 21:15, 04 февраля 2021

Суд заслушает последнее слово активистки движения «Открытая Россия» Шевченко 8 февраля

Суд заслушает последнее слово активистки движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко в понедельник, 8 февраля. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Сергей Бадамшин.

«Продолжение процесса будет в понедельник — это прения сторон и последнее слово. Мы настаиваем на невиновности Анастасии Шевченко — другой позиции быть не может», — сказал он.

Как стало известно, прокуратура запросила для Шевченко 5 лет колонии общего режима. Следствие обвиняет ее в сотрудничестве с нежелательными организациями.

Уголовное дело против Анастасии Шевченко было возбуждено в январе 2019 года. Рассмотрение по существу начали летом прошлого года. Активистка стала первым человеком, которого судят по статье за осуществление деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны.

Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией.



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