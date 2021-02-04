В США прошла первая в мире успешная операция по пересадке рук и лица, передает канал CNN. Ее провели врачи нью-йоркской клиники 22-летнему жителю штата Нью-Джерси Джо Димео, который в 2018 году попал в аварию и получил ожоги 80-ти процентов тела – после этого он два месяца провел в медикаментозной коме. На поиск донора ушло 10 месяцев, при том что изначально вероятность успеха врачи оценивали всего в 6 процентов.

До этого подобные операции пытались провести дважды. Но первый пациент умер из-за инфекционных осложнений, а второму донорские руки пришлось ампутировать, из-за того, что организм их отторг.