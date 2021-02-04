США не будут выводить войска из Германии, — заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме. Таким образом, новая администрация отменяет решение предшественника Джо Байдена, Дональда Трампа, о котором объявили в июле 2020. По первоначальному плану, 12 тысяч американских военнослужащих из этой страны должны были вернуться домой еще порядка пяти с половиной передислоцироваться в Бельгию и Италию. Еще 25 тысяч планировалось оставить в ФРГ даже до отмены решения Трампа.

