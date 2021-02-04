Приостановка вещания телеканалов «112 Украина», News One и ZIK обжалована в Верховном суде Украины, — передает агентство Интерфакс. Указ президента Владимира Зеленского оспаривают в своих исках двое граждан, имена которых не уточняются. От вещания каналы отключили в исполнение решение совета по нацбезопасности и обороне. Они входят в медиахолдинг, связанный с лидером партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» Виктором Медведчуком. В холдинге назвали это актом цензуры.

