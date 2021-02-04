В Нижнем Новгороде пропали два подопечных ЛГБТ-сети из Чечни

В Нижнем Новгороде пропали два подопечных ЛГБТ-сети — Салех Магомадов и Исмаил Исаев — из Чечни. По имеющейся информации, их везут обратно в республику, где им угрожает опасность. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь российской ЛГБТ-сети Тим Бесцвет.

«Сегодня к нам обратились с просьбой о помощи. Люди, которых мы ранее вывозили из Чечни в рамках программы «Экстренная помощь по Северному Кавказу» пропали. Салех Магомадов и Исмаил Исаев были похищены в 15.00, с ними была потеряна связь. По словам соседки, за ними пришли люди в черной форме, похожие на ОМОНовцев», — рассказал он.

Как уточнил Т.Бесцвет, адвокат ЛГБТ-сети прибыл на место происшествия и оперативно связался с РОВД Нижнего Новгорода, где попросил выяснить обстоятельства случившегося. «Там не смогли предоставить какую-либо информацию о пропавших. Несмотря на это, адвокат выяснил, что Магомадова и Исаева увозят в Гудермес. Причину нам не сообщают и не хотят комментировать», — отметил он.

И.Бесцвет сообщил, что в июле 2020 года ЛГБС-сеть помогала Магомадову и Исаеву покинуть Чечню и переехать в Нижний Новгород, потому что их жизням угрожала опасность.

Он добавил, что Магамадова и Исаева уже задерживали в Чечне в апреле 2020 года в связи с деятельностью оппозиционного телеграм-канала «Osal Nakh 95». По словам Т.Бесцвета, тогда в сети появилось видео, где оба мужчины извиняются на камеру, и на них видны следы побоев.