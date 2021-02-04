Адвокат Навального исключила увеличение для него тюремного срока на завтрашнем суде по делу о клевете на ветерана

Адвокат Алексея Навального исключила увеличение для него тюремного срока на завтрашнем суде по делу о клевете на ветерана. Как пояснила Ольга Михайлова, поправки, которые устанавливают по ней наказание до двух лет колонии, вступили в силу позже, чем произошел эпизод, по которому обвиняют Навального.

Слушание в Бабушкинском районном суде пройдет завтра в 10 утра.

Дело возбудили в июне прошлого года из-за ролика, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. Навальный перепостил его у себя в Twitter с критическим комментарием.