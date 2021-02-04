«Выборча»: Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира

Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира. Об этом пишет газета «ВыбОрча». Как написал в своем письме к Нобелевскому комитету, он делает это «в знак признания его смелости и усилий по разоблачению коррупции, защите политического плюрализма и противодействию растущему авторитарному режиму Российской Федерации». Бывший президент, получивший Нобелевскую премию мира 1983 года, подчеркнул, что «несмотря на признание международного сообщества, правозащитники, политические активисты продолжают погибать. Я считаю, что присуждение господину Навальному Нобелевской премии мира станет важной вехой в оценке важной деятельности политических активистов за права других людей и за мир».

Сам Алексей Навальный опубликовал обращение к сторонникам на своем сайте под заголовком «Оставайтесь свободными». В нем он написал, что все происходящее в России с того момента, как он сошел с трапа самолета – это личная месть Владимира Путина, а правда – на его стороне.

Навального задержали 17 января в аэропорту «Шереметьево», когда он прилетел из Берлина. По ходатайству ФСИН, суд заменил ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше».