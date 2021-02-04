В спецприемнике в Сахарово пообещали допустить адвокатов к арестованным после устранения проблем с обеспечением камер

Администрация спецприемника в деревне Сахарово пообещала допустить адвокатов к арестованным на протестах после устранения проблем с обеспечением камер предметами первой необходимости. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«Центр Сахарово прекратил прием новых административных арестованных. Сегодня ночью туда приехало 6 автозаков, в которых было 300 человек, и теперь он полностью забит людьми. В общей сложности там порядка 1000 человек, хотя обычно здесь содержатся максимум 100», — рассказала она.

По словам Е.Меркачевой, сейчас все задержанные распределены, никто не остался без спального места, и их накормили горячим обедом. «На еду люди не жалуются, только хотят, чтобы к ним быстрее попадали передачи. Около бюро передач образовался коллапс, потому что приехало огромное количество людей. Вчера передачи принимали до 24 часов, а не до 18.00.

Из серьезных нарушений — адвокаты никак не могут попасть к административно арестованным. Руководство объясняет, что у них нет столько сотрудников. Они сейчас пытаются обеспечить все камеры самым необходимым: где-то не хватает туалетной бумаги и зубных щеток. Они обещают, что после этого сотрудники смогут выводить людей к адвокатам», — отметила она