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20:07, 04 февраля 2021

«Юг «МБХ медиа»» со ссылкой на источник сообщило о самоубийстве брата главы Северной Осетии

Издание «Юг «МБХ медиа»» со ссылкой на источник сообщило о самоубийстве брата главы Северной Осетии, устроившего смертельное ДТП в прошлом году. По сообщениям СМИ, в декабре прошлого года он попал в ДТП в Кабардино-Балкарии с участием четырех автомобилей. В результате погибло несколько человек, в том числе двое малолетних детей. Сам Битаров не получил серьезных травм. В пресс-службе местного МВД не подтверждают и не опровергают информацию об участии Битарова в ДТП.



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