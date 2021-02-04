Издание «Юг «МБХ медиа»» со ссылкой на источник сообщило о самоубийстве брата главы Северной Осетии, устроившего смертельное ДТП в прошлом году. По сообщениям СМИ, в декабре прошлого года он попал в ДТП в Кабардино-Балкарии с участием четырех автомобилей. В результате погибло несколько человек, в том числе двое малолетних детей. Сам Битаров не получил серьезных травм. В пресс-службе местного МВД не подтверждают и не опровергают информацию об участии Битарова в ДТП.
2021-02-04T20:07:58+03:00
2021-02-04T20:08:02+03:00
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20:07, 04 февраля 2021
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