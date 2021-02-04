В McKinsey начали проверку после разосланной сотрудникам рекомендации не ходить на митинги в поддержку Навального

В международной консалтинговой компании McKinsey начали проверку после разосланной сотрудникам рекомендации не ходить на митинги в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы компании нескольким сотрудникам.

Спорное требование сотрудникам разослал управляющий партнер компании в России Виталий Клинцов. Он написал сотрудникам, что они не могут поддерживать какую-либо политическую деятельность даже в частном порядке и высказываться о ней в соцсетях. Глава компании назвал письмо Клинцова искажением политики компании и ее ценностей. На Клинцова в головной офис Mckinsey также уже пожаловался сенатор США Марко Рубио.