Умер заместитель главного врача омской больницы, в которую госпитализировали Алексея Навального

Об этом сообщает сайт медучреждения. Речь идет о 56-летнем Сергее Максимишине. В больнице он заведовал отделением анестезиологии и реанимации. Причина смерти не уточняется. Издание «Открытые медиа» пишет, что он умер от сердечного приступа.

Навальный попал в больницу №1 в Омске в августе после того, как ему стало плохо на борту рейса «Томск – Москва». Врачи приняли решение об экстренной посадке, политика ввели в состояние искусственной комы. Позднее его транспортировали спецбортом для продолжения лечения в Берлин.