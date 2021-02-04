Сенатор:Наказание для соцсетей за призывы к несогласованным акциям не должно использоваться для подавления неугодных

Инициатива временной комиссии Совета Федерации по информационной политике о введении наказания для соцсетей за призывы к участию в несогласованных акциях не должна использоваться для подавления неугодных людей. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

«Это предложение для того, чтобы обеспечить безопасность общества, чтобы в соцсетях не звучали призывы к любым противоправным действиям в определенном перечне. Но просто так запретить не получится — этот процесс должен быть открытым, под контролем общества, чтобы исключить злоупотребления и преувеличения, и все это не превращалось в средство подавления конкретного неугодного человека», — сказал сенатор.

По мнению А.Башкина, «соцсети начинают играть все большую роль в нашей жизни». «Они влияют и на здоровье, и на безопасность, и на услуги, и на комфорт, даже уже на рождаемость. Поэтому мы видим некоторые примеры деструктивных проявлений манипуляций в сетях, которые приводили к большим социальным потрясениям. Например, в Армении, на севере Африке. Даже в США, где опирались на сети и мобилизовывали беспорядки. Поэтому это важно для обеспечения безопасности», — подчеркнул он.

А.Башкин отметил, что закон будет бороться также с фейковыми новостями в интернете.