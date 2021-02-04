Осужденному по московскому делу Евгению Коваленко снизили срок наказания на 3 месяца

Об этом пишет у себя в твиттере глава адвокатского объединения Агора Павел Чиков. Приговор пересмотрел второй кассационный суд общей юрисдикции – вместо трех с половиной лет Коваленко отсидит 3 года и 3 месяца. Его осудили за бросок урны в сторону росгвардейца на акции 27-го июля 2019-го года во время протестов перед выборами в Мосгордуму.