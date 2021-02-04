Осужденному по московскому делу Евгению Коваленко снизили срок наказания на 3 месяца

Об этом пишет у себя в твиттере глава адвокатского объединения Агора Павел Чиков. Приговор пересмотрел второй кассационный суд общей юрисдикции – вместо трех с половиной лет Коваленко отсидит 3 года и 3 месяца. Его осудили за бросок урны в сторону росгвардейца на акции 27-го июля 2019-го года во время протестов перед выборами в Мосгордуму.
2021-02-04T19:34:38+03:00
2021-02-04T19:34:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2785266-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:34, 04 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)