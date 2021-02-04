Федеральная палата адвокатов обратилась в МВД в связи с недопуском защитников к задержанным после акции протеста

Федеральная палата адвокатов обратилась в МВД России в связи с недопуском защитников к задержанным после акции протеста. Об этом сообщает сайт организации. В обращении подчеркивается, что никакая техническая необходимость не может оправдать нарушения базовых конституционных прав граждан. Указывается на недопустимость насилия к самим адвокатам. Адвокаты требуют обсудить эту проблему на заседании общественного совета при МВД.

В ходе несогласованных акций в поддержку Алексея Навального по всей стране арестовали уже 750 человек, задержаны около десяти тысяч.