В Большом драматическом театре имени Товстоногова рассказали, что Алиса Фрейндлих получила первый отрицательный результат теста на коронавирус. Ее состояние улучшается. Тем не менее, актриса пока останется в больнице, но врачи обещают скоро выписать ее, если эта динамика будет сохраняться. Фрейндлих госпитализировали 25 декабря. Актриса находилась в реанимации.
2021-02-04T19:07:23+03:00
2021-02-04T19:11:20+03:00
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19:07, 04 февраля 2021
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