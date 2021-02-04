В Большом драматическом театре имени Товстоногова рассказали, что Алиса Фрейндлих получила первый отрицательный результат теста на коронавирус. Ее состояние улучшается. Тем не менее, актриса пока останется в больнице, но врачи обещают скоро выписать ее, если эта динамика будет сохраняться. Фрейндлих госпитализировали 25 декабря. Актриса находилась в реанимации.