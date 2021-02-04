В Саратове полицейские пришли к автору песни про аквадискотеку

Об этом сам он рассказал на своем YouTube-канале. Речь идет о рэпере TMNV (настоящее имя – Роман Туманов). Он записал песню «Аквадискотека» после фильма-расследования Алексея Навального («Дворец для Путина»). По словам полицейских, их визит связан с тем, что 31 января Туманов участвовал в митинге в поддержку Навального. Сам музыкант говорит, что в тот день был на улицах Саратова и просто танцевал, а новую песню изначально не хотел посвящать политическим событиям, но «ситуация вынудила изложить свои мысли». Клип с этой песней на YouTube на данный момент набрал почти 800 тысяч просмотров.

