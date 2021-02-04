Президент Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов в регионах

Всего в перечне около 20 пунктов. Помимо прочего, эффективность губернаторов будет оцениваться по доверию к власти, численности населения в регионе, ожидаемой продолжительности жизни и уровню бедности, а также уровню образования и доле граждан, занимающихся спортом. Также к критериям оценки работы глав регионов, помимо некоторых экономических показателей, отнесены численность волонтеров, объем жилищного строительства и даже условия для воспитания гармоничной личности. При этом методика подсчета оценки эффективности губернаторов пока неизвестна. Согласно указу Путина, администрации президента поручено ее разработать в течение двух месяцев. Предусмотрено, что в зависимости от эффективностей властей регионы будут получать специальные гранты.

В предыдущем перечне критериев оценки деятельности губернаторов было 15 показателей.